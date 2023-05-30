В "Укрэнерго" заявили о возобновлении поставок электроэнергии потребителям после массовых перебоев, которые наблюдались днем по всей Украине. Никаких ограничений потребления вечером не планируется.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в своем Facebook.

Компания детально изучает причины инцидента, который сегодня произошел в энергосистеме и повлек за собой аварийные обесточивания в ряде областей.

"Отключения потребителей не связаны с дефицитом мощности в системе. Причины аварийной ситуации – сугубо технические и будут подробно выяснены в результате расследования Госэнергонадзора и специалистов Укрэнерго", - добавил Кудрицкий.

Ранее в ДТЭК назвали причину отключений света в разных городах Украины. Днем по еще не установленной причине сработала автоматика на энергетической инфраструктуре, что привело к снижению частоты в объединенной энергосистеме.

"Страна" узнала подробности об отключениях от своих источников, близких к Минэнерго. Дело в том, что со сбоями уже несколько дней работают отдельные блоки Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.