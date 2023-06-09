К городским пляжам Одессы продолжает прибивать имущество людей, которое смыло после катастрофы на Каховской ГЭС.

Местные жители публикуют соответствующие видео в соцсетях.

Одесситы выкладывают видео остатков домов, холодильников или просто мусора, который приплыл из Днепра.

В свою очередь Оперативное командование "Юг" также показало, как сейчас выглядит море у побережья Одесской области. Судя по кадрам, оно покрылось пеной мутного цвета.

Ранее местные власти сообщали, что к побережью прибило также мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Все это вынесло в Черное море из Днепра. Власти призвали жителей области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.

А вирусолог предупредила, что помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.

Мы подробно разбирали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.