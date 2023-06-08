После каховской катастрофы в Черное море у Одессы выносит мусор, трупы животных и мины из Днепра
К берегам Одессы и области после каховской катастрофы прибило мусор, обломки сооружений, а также мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Их вынесло в Черное море из Днепра.
Об этом сообщает губернатор региона Олег Кипер в видеообращении.
По его словам, в море находят также деревья и мертвых животных. Акваторию уже чистят спасатели.
Кипер еще раз призвал жителей области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.
Между тем в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает его автор, в Черное море выносит множество крыш домов, смытых потопом в Херсонской области.
Ранее вирусолог предупредила, что помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.
Мы подробно разбирали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.
Также мы анализировали, что происходит на Запорожской АЭС после обмеления Каховского водохранилища и есть ли риски аварии на станции.