Власти Одессы заявили, что в городе летом не будет курортного сезона.

Об этом сказал глава Одесской райадминистрации Юрий Крук.

"Я еще раз подчеркиваю: курортного сезона в Одессе нет и не будет. Мы говорим о доступе на отдельные участки побережья. Это исключительно с целью оздоровления и при выполнении условий безопасности. Пляжи не открывались и не будут открываться", - заявил Крук.

Но, по его словам, даже открытие отдельных пляжей еще окончательно не утверждено.

Ранее мы публиковали видео с одесских пляжей, где запрещено купаться, но отдыхает много народу, а в море натягивают сетки.

Также cообщалось, что в Черноморске этим летом опять будет запрещено купаться на пляжах в целях безопасности, так как в городе нет волнорезов, а установка защитных сеток от мин невозможна.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев и отметил, что в соседней Одессе все не так однозначно, поскольку там волнорезы есть. Но вопрос еще обсуждается и пока купаться нельзя и там.

Напомним, что вчера "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд Киев – Одесса. То есть туристов на юге все-таки ждут, хотя купаться будет нельзя.