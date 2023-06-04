В субботу, 3 июня, в одесских заведениях проходят традиционные вечерние гуляния.

Соответствующие видео публикуют местные телеграм-каналы.

Город по субботам традиционно "гудит", что вызывает ажиотаж в соцсетях.

Ранее мы писали, что в пятницу, 26 мая, в одесском ночном клубе "Ибица" отпраздновали открытие сезона аншлагом на концерте популярного исполнителя и заслуженного артиста Украины Монатика. На кадрах можно заметить, что ночной клуб заполнен людьми.

Кроме того, на днях в Киеве прошла грандиозная вечеринка. Кроме прочих, там выступил в качестве диджея советник Офиса президента Сергей Лещенко. Отметим, что пати прошла на фоне объявленного в Днепре траура.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.