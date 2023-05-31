Президент подписал указ о назначении Олега Кипера главой Одесской областной военной администрации, ранее его кандидатура была согласована Кабмином.

Кипер до этого назначения был прокурором Киева и ранее рассматривался как один из кандидатов на должность генпрокурора.

Он считается человеком, близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Должность главы Одесской ОВА оставалась вакантной после отставки в марте с этой должности Максима Марченко.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.