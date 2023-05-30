Кабинет министров согласовал кандидатуру прокурора Киева Олега Кипера на должность главы Одесской ОВА.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Должность главы Одесской ОВА оставалась вакантной после отставки в марте с этой должности Максима Марченко.

Олег Кипер считается человеком близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

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