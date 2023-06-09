В ООН ответили на обвинения украинского президента Владимира Зеленского об отказе на запрос о помощи в эвакуации людей с затопленных территорий после подрыва Каховской ГЭС.

В организации объяснили, что ООН присутствует в Украине "с начала конфликта" и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим, но не занимается "физическим спасением" людей.

Об этом говорится в заявлении на сайте ООН.

Сообщается, что ООН с самого начала оказывает помощь пострадавшим, но не получила от российских сил ни разрешений, ни гарантий безопасности для персонала и людей для проведения эвакуации.

"Представитель ООН в Украине заверил министра иностранных дел Украины, что организация работает над оказанием поддержки и помощи мирным жителям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы, с первых часов катастрофы. ООН стремится охватить всех нуждающихся украинцев с обеих сторон берега реки Днепр", - сказано в сообщении.

В ООН перечислили, что организация уже передала для пострадавших украинцев:

еду для 18 000 человек;

более 100 000 бутылок воды;

наличные для 5 000 пострадавших;

тысячи гигиенических наборов, включая товары для пожилых людей.

Кроме того, ООН оказывала мобильную медицинскую и психосоциальную поддержку гражданам Украины.

Напомним, на днях в Украине вызвало возмущение напоминание ООН о Дне русского языка после подрыва Каховской ГЭС.

А сегодня в ООН заявили, что считают "слишком неясной" причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.