В ООН считают "слишком неясной" причину разрушения дамбы Каховской ГЭС. В организации призвали к "проведению независимого, беспристрастного, тщательного и прозрачного расследования" разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет Handelsblatt.

"Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком неясны, чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление, необходимо провести независимое расследование", - заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.

Ранее "Страна" писала подробно о версиях подрыва дамбы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС.

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