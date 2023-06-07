В сети появились фото, как утверждается, разрисованных автомобилей ООН на парковке в Киеве. На дверях автомобилей прикреплена скотчем надпись "Бесполезные". Она обыгрывает первую букву в названии организации - UN.

Вероятно, это связано со вчерашним скандалом с "днем русского языка", который был объявлен ООН в день каховской катастрофы, что возмутило украинские власти (данной темы касался на вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский).

А советник главы ОПУ Михаил Подоляк написал, что "организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию".

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.