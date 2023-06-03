Во Львове произошел новый языковой скандал между музыкантом-одесситом и местной жительницей. Они поругались из-за песен Виктора Цоя, которые музыкант исполнял на улице.

Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.

Одессит на улице попытался под гитару исполнить песню Виктора Цоя, но местная жительница вступила с ним в перепалку. Она заявила, что русский язык в городе "запрещен" с октября (имеется в виду запрет на исполнение русскоязычной музыки).

После нескольких минут перебранки музыкант послал свою оппонентку "нах@й".

"Цой - это легенда рока, понимаешь, а ты сейчас берёшь и до@бываешься. Вот нех@й тебе делать, ты могла пойти по своим делам каким-то, у тебя, с@ка, есть работа, дети, семья, муж, я не знаю. А ты берёшь и до@бываешься к тому, что я пою песни Цоя. У тебя, с@ка, своих дел нет или что бл@ть?" — ответил парень.

Ранее мы писали, как в Одессе разразился очередной скандал на языковой почве: посетительница кафе возмутилась русскоязычным барменом и заявила, что такие люди не должны работать в общепите.

Также "Страна" сообщала о том, как в Броварах клиентка возмутились тем, что ее обслуживали на русском языке в магазине одежды.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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