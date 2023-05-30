В Одессе разразился очередной скандал на языковой почве: посетительница кафе возмутилась русскоязычным барменом и заявила, что такие люди не должны работать в общепите.

Ролик о бармене она выложила в соцсети.

В ответ на претензии посетительницы бармен сказал, что "Одесса – русскоязычный город" и ему "нет разницы, на каком языке ко мне обращаются, у нас свободная страна".

Женщина выложила видео общения с работником кафе в ТикТоке, сопроводив его подписью: "Такие люди не должны работать в заведениях общественного питания".

Видео стало для посетительницы основанием для отправки жалобы языковому омбудсмену. В своей жалобе она потребовала донести до предпренимателей, чтобы в дальнейшем они тщательнее проверяли, кого берут на работу.

Ранее "Страна" сообщала о том, как в Броварах клиентка возмутились тем, что ее обслуживали на русском языке в магазине одежды.

Также мы писали о заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.

Кроме того, мы писали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину библиотеки Черниговщины списали почти 400 тысяч книг на русском языке.