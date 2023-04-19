Киевский районный суд Харькова отменил штраф для мэра Харькова Игоря Терехова за нарушение языкового законодательства, а именно за ведение соцсетей на русском.

Об этом говорится в решении суда.

Суд признал противоправным и отменил постановление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и отменил штраф за нарушение языкового законодательства в 3400 грн.

В суде Терехов заявил, что его страницы в Facebook и Telegram не являются интернет-представительствами органа местного самоуправления или мэра Харькова. Он ведет их как публичное, а не должностное лицо.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в комментарии "Громадському" заявил, что решения суда будут обжаловать.

Напомним, вести официальные страницы в Фейсбуке и Телеграме на русском Терехову запретили с 4 декабря 2022 года.

Однако мэр заявил, что будет продолжать говорить на русском языке с жителями города.

Также мовный омбудсмен подал в суд на зама мэра города Днепр Михаила Лысенко за общение на улице с горожан. Тарас Кремень уведомил Лысенко о том, что против него возбудили дело "по административному правонарушению по обслуживанию потребителей негосударственным языком, зафиксированном в касающемся вас протоколе об административном правонарушении".