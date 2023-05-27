За 2022-2023 годы в библиотеках Черниговской области списали почти 390 тысяч книг на русском языке.

Об этом сообщила в интервью "Суспильному" директор департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОГА Людмила Замай.

По ее словам, процесс списания книг на русском языке, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, продолжается во всех 576 библиотеках области.

Замай добавила, что в каждой библиотеке есть комиссия, которая решает, какие именно книги подлежат списанию. В частности, в областной библиотеке имени В.Г. Короленко более 70% всего книжного фонда составляли материалы на русском языке.



"Проводим списание книг тех авторов, которые есть в санкционных списках: Александра Пушкина, Ивана Крылова, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Николая Некрасова, Александра Блока, Федора Достоевского и Александра Грибоедова", - заявила директор Мринской публичной библиотеки Юлия Байда.

Кроме того, из библиотек изымаются произведения Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других.

Напомним, по данным на февраль в библиотеках Украины списали около 19 млн книг, среди них 11 млн – на русском языке.

А в Киеве собрали 57 тонн русскоязычных книг и на деньги от их переработки купили внедорожник для ВСУ.