Книги о Муми-троллях продолжают издаваться в РФ, хотя СМИ сообщали о запрете использовать их образы.

Об этом Deutsche Welle рассказали в издательской группе "Азбука-Аттикус".

Ранее появилась информация о том, что финская компания Moomin Characters, владеющая правами на персонажей книг о муми-троллях, не выдает новые лицензии на использование образов в России и не продлевает уже действующие соглашения. Однако переиздание книг в России запрещено не будет.

"Главное, чтобы не было обратной волны - чтобы не начали Муми-троллей из библиотек изымать и тиражи сжигать. Я надеюсь, что не начнут. Просто у нас сейчас у всех такое апокалиптическое мышление", - сказала Евгения Тиновицкая, автор новейшего перевода книг финской писательницы Туве Янссон на русский язык.

Мы писали, что финская компания Moomin Characters, владеющая правами на муми-троллей, запретила использовать их образы в России из-за санкций и отношения к вторжению в Украину.

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