Евросоюз утвердил закон, который запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Об этом пишет Reuters.

Предусмотрены исключения только для компаний, производящих менее 10 тысяч автомобилей или 20 тысяч фургонов в год.

Запрет на продажи автомобилей с ДВС является частью плана Еврокомиссии по достижению климатически нейтральной экономики к 2050 году.

В июле 2021 года Еврокомиссия обнародовала программу действий по закону Fit for 55, в которой прописала конкретные шаги по сокращению выбросов в разных отраслях до 2030 года. Этот документ предполагает, что Европа будет побуждать пересаживаться на электромобили широким набором стимулов. В Украине же предлагают просто запретить машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский также подписал законы об экологическом транспорте.

Ранее мы писали, почему в мире и в Украине нарастает дефицит автомобилей.

Также мы писали, что Volkswagen первыми в мире объявили о переходе завода на производство электромобилей. Перепрофилирование началось в 2018 году и обошлось Volkswagen в 1,2 млрд евро.