Финская компания Moomin Characters, владеющая правами на муми-троллей, запретила использовать их образы в России из-за санкций и отношения к вторжению в Украину.

Об этом пишет Social Bites.

Представители фирмы заявили, что приостановили сотрудничество с Россией "в связи с происходящим в мире". Вместо муми-троллей российским компаниям предложили использовать Чебурашку как "очень популярный вариант".

Решение Moomin Characters уже привело к отмене детского праздника "Весенний фестиваль муми-троллей". Однако переиздание книг в России запрещено не будет.

Муми-тролли – персонажи книг финской писательницы и художницы Туве Янссон. В 1958 году основали компанию Moomin Characters, которой до сих пор руководят члены семьи Янссон. Существует несколько версий рассказов о приключениях Муми-троллей.

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