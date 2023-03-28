Владеющая правами на муми-троллей финская компания запретила использовать их образы в РФ
Финская компания Moomin Characters, владеющая правами на муми-троллей, запретила использовать их образы в России из-за санкций и отношения к вторжению в Украину.
Об этом пишет Social Bites.
Представители фирмы заявили, что приостановили сотрудничество с Россией "в связи с происходящим в мире". Вместо муми-троллей российским компаниям предложили использовать Чебурашку как "очень популярный вариант".
Решение Moomin Characters уже привело к отмене детского праздника "Весенний фестиваль муми-троллей". Однако переиздание книг в России запрещено не будет.
Муми-тролли – персонажи книг финской писательницы и художницы Туве Янссон. В 1958 году основали компанию Moomin Characters, которой до сих пор руководят члены семьи Янссон. Существует несколько версий рассказов о приключениях Муми-троллей.
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