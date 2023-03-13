В Германии издали детскую Библию с гендерно нейтральным богом. По мнению издателей, такое прочтение "отражает многообразие современного общества".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Книга вышла 13 марта в немецком издательстве Neukirchener-Verlag, ее полное название - "Библия для всех детей". Она ориентирована на младший школьный возраст. Инициатором проекта стала Объединенная евангелическая миссия города Вупперталя.

До сих пор в детских Библиях, издававшихся в Германии, персонажи изображались с внешностью типичных европейцев, хотя они жили на территории современного Ближнего Востока. А Бога рисовали белым мужчиной.

"Мы хотели создать Библию, в которой детям с многонациональной семейной историей было бы проще ориентироваться", - сказала инициатор проекта Сара Вечера.

По ее словам, идея книги возникла в разговоре с четырехлетней дочерью, которая "представляла себе бога старым белым человеком". Новая Библия дает детям возможность по-новому взглянуть на Иисуса и библейские события - как на визуальном, так и на лингвистическом уровнях. В новом издании люди изображены разными: взрослыми и маленькими, с разным цветом кожи, ростом, весом. Кроме того, внимание уделено персонажам с ограниченными возможностями.

В то же время, по словам Вечеры, издатели хотели, чтобы язык новой Библии соответствовал гендерному разнообразию.

"Мы стремились дать понять, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной", - заявила она.

Над книгой работали два года представители христианских общин Германии, детских организаций и университетов, среди которых были люди из Африки и Азии.

"Я рада за своих детей, что они, наконец, могут читать Библию, отражающую многообразие нашего общества", - сказала Вечера.

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