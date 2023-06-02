В Украине разгорелся очередной языковой скандал. В этот раз после того, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык в эфире телеканала "Киев".

Его попросили прокомментировать, почему он единственный проголосовал против переноса с 9 на 8 мая Дня победы над нацизмом. На приветствие "Слава Украине" он ответил "Да, слава Украине" (вместо традиционного "Героям Слава") и начал отвечать на русском языке.

Ведущий попросил перейти его на украинский язык. "Вы можете попросить меня о чем угодно, я буду говорить так, как считаю нужным", - заявил Бужанский.

"Максиме, даруйте", - начал возражать ему ведущий, на что Бужанский отрезал: "Нет, я не дарую", и напомнил про 10 статью Конституции, которая гарантирует свободное развитие языков в Украине, включая русский язык.

Дальше у них состоялась длинная дискуссия на эту тему с ведущим.

По этому поводу уже высказался секретарь СНБО Алексей Данилов, который заявил, что таким как Бужанский "не место в политике и в Украине".

"Недобиткам т.н. "русского мира", считающего, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русском", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна быть под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", - написал Данилов.

Максим Бужанский призвал секретаря СНБО "уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, точно так же, как и сам Данилов, которые являются никак не меньшими патриотами Украины, чем он".

Депутат в свою очередь заявил, что Данилов "знал о предстоящей российской агрессии еще в сентябре 2021 года, но никому об этом не сказал, и не предпринял никаких действий, направленных на предотвращение агрессии, чем очевидно и безусловно помог РФ".

"Рекомендовал бы Данилову где-то узнать о том, что написано в Конституции Украины и научиться уважать ее, ознакомиться с содержанием 161 статьи Уголовного Кодекса Украины, прекратить совершать поступки и делать заявления, идущие в разрез с процессом вступления Украины в Европейский Союз", - заявил Бужанский, подразумевая конституционные нормы о защите русского языка и уголовную статью за нарушение равноправия граждан.

Также он считает, что Данилов мстит ему "за неоднократную острую критику, справедливо звучавшую в его адрес", а также подыгрывает властям РФ.

Как мы писали, ранее киевскую блогершу возмутил русский язык украинского военного.

А в Броварах клиентка возмутились тем, что ее обслуживали на русском языке в магазине одежды.