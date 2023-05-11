Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что призывами возвращать русский язык должна заниматься СБУ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Сейчас некоторые начинают рассказывать, что нам надо возвращать русский язык. Это является абсолютным позором. Я не знаю, куда там служба безопасности смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что русский язык должен быть распространен на территории нашей страны. Это после того, как десятки тысяч наших граждан той или иной мерой пострадали от войны", - заявил Данилов.

Вероятно, он имел в виду недавние заявления Алексея Арестовича, в которых тот раскритиковал политику по искоренению русского языка в Украине и призывы к дискриминации русскоязычных граждан.

Напомним, осенью Данилов заявлял, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины "как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения". Тогда же он сообщил, что на совещании в Офисе президента приняли решение о переходе государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.