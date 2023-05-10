Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович констатирует, что Киев остается русскоязычным городом и русского языка в нем становится даже больше.

"Киев - русскоязычный город. Ну сколько можно выступать против реальности", - сказал Арестович.

Как пример он привел рассказ его знакомой кассирши, которая подсчитала, что сейчас из сотни покупателей 14 к ней обращаются на украинском, а 86 - на русском.

Также Арестович раскритиковал призывы к дискриминации русскоязычных граждан Украины.

Он заявил, что "у нас есть тети, которые учат внуков бить детей за русские слова" (имея в виду, вероятно, Ирину Фарион).

"Какая позиция государства должна быть, если бы оно соблюдало Конституцию? Действия этой тети подпадают под три статьи Уголовного кодекса. От государства реакции нет, а потом некоторые государственные деятели начинают говорить "убьем всю русню", - заявил он.

Отсутствие реакции приводит к тому, что такие заявления воспринимаются как сигнал, что это допустимо.

"Хлопнули бы по шапке ее и подобных - все получили бы правильный сигнал", - считает Арестович.

По его мнению, для западных партнеров происходящее в Украине с давлением на русскоязычных - "дикость".

Ранее Арестович раскрыл планы украинских войск по освобождению Крыма.

А также Арестович назвал удар беспилотниками по Кремлю попыткой напугать Запад