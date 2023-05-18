Киевскую блогершу Терезу Дрозд возмутило, что украинский военный говорит на русском языке. Она заявила, что "не понимает, за что он пошел воевать", если говорит на русском языке.

По этому поводу Дроз опубликовала пост в Фейсбуке.

"F*ck. Когда я слышу, как парень в военной форме разговаривает со мной на украинском, с кем-то по телефону на суржике, а перед остановкой кричит водителю "аткройте заднюю", "на астановке". Для чего он идет воевать? Чтобы было больше астановок? Он родился в независимой Украине! F*ck! За что он будет бороться? Чтобы мои будущие дети приносили с улицы русские слова? И чтобы их спрашивали, киефляне ли они?" – спросила она.

Дрозд также сообщила, что, когда у нее будут деньги, то она пойдет к психотерапевту, чтобы тот помог ей перестать ненавидеть русскоязычных украинцев.

Ранее мы писали, что СБУ задержала во Львове блогера из Харькова Дмитрия Городецкого, возмутившегося агрессивным неприятием русского языка в городе.

Также мы сообщали, что волонтер Василиса Мазурчук попала в скандал, осудив казненного бойца ВСУ за русский язык.