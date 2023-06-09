Государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение перевести последний энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки" из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище. Инспекция выпустила соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции в Фейсбуке.

"В условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодной остановки", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", - говорится в распоряжении.

Распоряжение выдано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю.

При принятии распоряжения были учтены следующие факторы:

информация "Укргидроэнерго" от 6 июня о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва Каховской ГЭС;

продолжение периодических обстрелов промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи станции с энергосистемой Украины;

прекращение с 17 мая передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за его пределами в условиях оккупации части Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, Запорожская АЭС уже более года находится под оккупацией РФ и передана в управление "Росатому". "Росатом" никаких заявлений относительно "холодной остановки" пятого энергоблока не делал.

Недавно Россия заявляла о приостановке работы всех энергоблоков ЗАЭС из-за грядущего наступления ВСУ.

А глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и призывал к срочным действиям.