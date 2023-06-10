Ущерб окружающей среде после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более 55 млрд гривен, граждан просят помочь собрать доказательства преступлений.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в своем Facebook.

По последним данным, из Каховского водохранилища вытекло уже 62% его объема, что составляет 12,24 кубических километра воды. Уровень воды продолжает снижаться и составляет 10,55 метров.

Ситуация в национальных парках критическая, под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона.

Министр сообщил, что вода полностью затопила нацпарк "Нижнеднепровский", а в парках "Великий Луг" и "Каменская Сечь" мелеет акватория. А Олешковским пескам, которые находятся под оккупацией, грозит поднятие грунтовых вод.

"Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова", - сообщил Стрелец.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что для восстановления Каховской ГЭС нужно от 800 миллионов до миллиарда долларов.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.