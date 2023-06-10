После подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн
Ущерб окружающей среде после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более 55 млрд гривен, граждан просят помочь собрать доказательства преступлений.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в своем Facebook.
По последним данным, из Каховского водохранилища вытекло уже 62% его объема, что составляет 12,24 кубических километра воды. Уровень воды продолжает снижаться и составляет 10,55 метров.
Ситуация в национальных парках критическая, под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона.
Министр сообщил, что вода полностью затопила нацпарк "Нижнеднепровский", а в парках "Великий Луг" и "Каменская Сечь" мелеет акватория. А Олешковским пескам, которые находятся под оккупацией, грозит поднятие грунтовых вод.
"Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова", - сообщил Стрелец.
Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что для восстановления Каховской ГЭС нужно от 800 миллионов до миллиарда долларов.
Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.