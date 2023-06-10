В эфире единого телемарафона в слоте телеканала "Рада" появились кадры с эвакуацией людей, проводимой МЧС России на левобережной части Херсонской области.

На кадрах, которые появились в эфире телемарафона 9 июня примерно в 16:35, видны лодки и форма с символикой российского МЧС.

Медиаэксперт Владислав Матяш, которого называют куратором "Рады" и единого телемарафона от Офиса президента, подтвердил, что такой кадр в эфире был и обещает за это массовые увольнения виновных.

"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка - человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", - заявил Матяш в комментарии СМИ.

Как писала "Страна", в Херсонской области продолжает снижаться уровень воды, однако завтра в регионе ожидаются сильные дожди.

Напомним, что на правом берегу Херсонщины затоплены 35 населенных пунктов.

Тем временем война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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