Киевская область уже подготовила места для приема людей, эвакуированных из зоны затопления в Херсонской области, и готова расселить три тысячи человек.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

"Трагедия Херсонщины – это наша общая трагедия. Поэтому Киевская областная военная администрация вместе с мэрами присоединилась сразу. Мы на сегодняшний день готовы расселить 3 тысячи человек, а также лиц с инвалидностью", - сообщил губернатор.

По его словам, открытый для эвакуированных в Броварах один из модульных городков готов принять около 100 человек. Он оборудован всем необходимым для проживания, люди будут обеспечены средствами гигиены, посудой, одеждой и др. Киевская ОВА обеспечивает и трансфер с ж/д вокзала в Киеве.

"Люди будут полностью всем обеспечены. Даже если утеряны документы, мы сделаем все, чтобы помочь с их восстановлением", - сказал Кравченко.

Он добавил, что люди смогут проживать в модульном городке столько, сколько необходимо.

Напомним, сегодня губернатор Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в 32 населенных пунктах Херсонской области затоплено 3 624 дома. Были эвакуированы 2 352 человека и около 550 животных.

А накануне в Херсонской ОВА раскритиковали тех, кто не хочет эвакуироваться.