В четверг, 8 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область.

Он посетил переправу в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает 8 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Наша задача – максимально защитить жизнь и помочь людям", - сказал Зеленский.

Во время визита президента окружало большое количество военных, вокруг собрались много журналистов и гражданских.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС.

Накануне в Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Сегодня губернатор Херсонской области Александр Прокудин заявил, что по состоянию на утро с правого берега Херсонской области эвакуировали 1 999 человек, из них почти полторы тысячи - из района Корабел в Херсоне.

Ранее мы писали, что из микрорайона Остров в Херсоне жителей эвакуируют на лодках. Этим занимаются как сотрудники ГСЧС, так и волонтеры.

А в зоне затопления в день подрыва Каховской ГЭС спасли 52 человека.

Ранее мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.