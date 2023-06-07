На данный момент известно о трех погибших людях от наводнения в захваченных Россией Олешках Херсонской области.

Об этом сообщил украинский мэр города Евгений Рыщук "Украинскому радио".

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к кровати, были безногие. Как безногий человек залезет на крышу?" – сказал Рыщук.

Также, по его словам, российские военные к вечеру начали эвакуировать людей с крыш.

Кроме того, Рыщук сообщил, что Олшеки на сегодняшний день затоплены на 90%.

"Когда вода ушла из Каховской ГЭС, мы смотрели, что Херсон подтапливает, но в Олешках и Олешковской общине было все спокойно. Но поскольку Олешки и населенные пункты общины находятся не на берегу Днепра, а на берегах его притоков, сначала вода пошла на Херсон, потому что он на Днепре стоит, а потом уже по притокам. И вчера, где-то в час дня, уже у нас было массовое подтопление населенных пунктов. Сегодня у нас есть населенные пункты, которые затоплены на 100%, есть которые затоплены на 10%, а у тех, кто находится чуть дальше реки, совсем ничего нет, поэтому Подстепное и Песчановка затоплены где-то на 50%, Казачьи Лагери — на 10%, в том числе прибрежная береговая линия и стоящие там дома. Олешки затоплены где-то на 90%, возможно немного больше. То есть в городе очень мало сухой территории", - рассказал он.

При этом Рыщук считает, что через одни или двое суток уровень воды в Олешках будет снижаться.

"Вода прибывает дальше. Но уже есть хорошая новость из Новой Каховки о том, что вода там начала спадать. Так что одни или двое суток — и вода будет спадать и в Олешках. Другой вопрос — пойдет ли она совсем на ноль, или просто упадет уровень. Потому что уровень воды сегодня в городе 2-3 метра. Дома затоплены почти под крышу. Кроме того, город Олешки имеет низины. Там уровень воды поднялся до четырех метров. То есть ситуация по подтоплению тяжелая", - говорит городской глава.

Ранее The New York Times приводила мнения экспертов, согласно которым Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.

"Страна" анализировала, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.