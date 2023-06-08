Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин раскритиковал людей, которые отказались от эвакуации из затопленных районов и ждут, что им привезут еду.

Возмущение он высказал в видеообращении.

"Имеем очень негативные звоночки. Люди, отказавшиеся от эвакуации и оставшиеся в затопленных районах, чувствуют себя очень комфортно - настолько, что начали воспринимать серьезную спасательную операцию с большим риском для жизни задействованных лиц как типичную службу доставки продуктов", - заявил губернатор.

"Уважаемые, так нельзя. Это очень подло, поскольку спасатели не обязаны подвозить вам еду. Хотите есть - садитесь в лодки и go в безопасное место, где вы получите соцвыплаты, будете в тепле, со светом и накормлены", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в селе Васильевка Николаевской области, которое было затоплено после подрыва Каховской ГЭС, погиб мужчина. Погибшим оказался 53-летний житель Васильевки, ранее отказавшийся от эвакуации.

Также мы писали, что по состоянию на утро 8 июня с правого берега Херсонской области эвакуировали 1 999 человек, из них почти полторы тысячи - из района Корабел в Херсоне.