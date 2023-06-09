В Херсоне возник конфликт между волонтерами и властями области из-за эвакуации людей. Местный волонтер на видео утверждает, что его и других волонтеров представители ОВА не пускали на затопленный микрорайон Остров, откуда они хотели помочь вывозить людей на своих лодках.

В пабликах пишут, что от них требовали показать удостоверения на плавсредства.

Херсонская ОВА уже призвала волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города из-за обстрелов.

О том же записал видео и глава ОВА Прокудин. К властям у волонтеров накопились за эти дни и другие претензии.

их обвиняют в пиаре. Мол, нагнали в город журналистов больше, чем спасателей.

люди недоумевают, что 6 июня, в день прорыва дамбы, местные коммунальщики в Херсоне занимались уборкой улиц.

зато власти уже провели переговоры по дальнейшему сносу МАФов на Центральном рынке до 20 июня (эта причина давнего конфликта властей и местных предпринимателей).

Незадолго до прорыва дамбы арендаторов этих торговых помещений обязали явиться в администрацию рынка - то есть вернуться в город, который постоянно обстреливается. В противном случае им грозят объявить бутики, за право арендовать которые люди платили немалые деньги, свободными и сдать в аренду другим людям.

Напомним, норвежские сейсмологи зафиксировали свидетельства того, что Каховскую ГЭС взорвали.

СБУ утверждает, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов, в СБУ обнародовали перехват разговора.