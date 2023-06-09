Ученые норвежской исследовательской организации NORSAR, занимающейся изучением сейсмических явлений, заявили, что плотина Каховской гидроэлектростанции была взорвана. На это указывают сигналы сейсмологической активности в приблизительное время ее разрушения. Взрыв оценили почти в 2 балла.

Об этом говорится на сайте Norsar.

По информации исследователей, данные из региональных сейсмических станций показывают четкие сейсмологические сигналы во вторник, 6 июня, в 02:54 по местному времени.

"Время и место (координаты: 46.7776, 33.37) совпадают с сообщениями в СМИ об обвале Каховской дамбы. Сигналы указывают на произошедший взрыв", - говорится на сайте организации.

Сейсмическую магнитуду происшествия в NORSAR оценили магнитудой между 1 и 2 баллами. Согласно исследованию чувствительности Румынского сейсмического массива в Буковине BURAR, зафиксировавшем событие, такая низкая магнитуда лежит на грани чувствительности прибора.

Напомним, полковник СБУ допустил, что Россия может попытаться взорвать и другие украинские ГЭС.

Как писала "Страна", Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. В СБУ обнародовали перехват разговора.