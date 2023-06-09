Норвежские сейсмологи зафиксировали свидетельства того, что Каховскую ГЭС взорвали
Ученые норвежской исследовательской организации NORSAR, занимающейся изучением сейсмических явлений, заявили, что плотина Каховской гидроэлектростанции была взорвана. На это указывают сигналы сейсмологической активности в приблизительное время ее разрушения. Взрыв оценили почти в 2 балла.
Об этом говорится на сайте Norsar.
По информации исследователей, данные из региональных сейсмических станций показывают четкие сейсмологические сигналы во вторник, 6 июня, в 02:54 по местному времени.
"Время и место (координаты: 46.7776, 33.37) совпадают с сообщениями в СМИ об обвале Каховской дамбы. Сигналы указывают на произошедший взрыв", - говорится на сайте организации.
Сейсмическую магнитуду происшествия в NORSAR оценили магнитудой между 1 и 2 баллами. Согласно исследованию чувствительности Румынского сейсмического массива в Буковине BURAR, зафиксировавшем событие, такая низкая магнитуда лежит на грани чувствительности прибора.
Напомним, полковник СБУ допустил, что Россия может попытаться взорвать и другие украинские ГЭС.
Как писала "Страна", Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. В СБУ обнародовали перехват разговора.