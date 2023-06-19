В ООН сообщили, что РФ не пускает представителей организации на захваченный левый берег Днепра в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом говорится в сводке ООН.

В сообщении говорится, что ООН взаимодействует с правительствами Украины и РФ в отношении доставки гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской плотины.

Однако российское правительство до сих пор отклоняло просьбу ООН о доступе в районы, находящиеся под временным военным контролем РФ.

"Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются" заявили в ООН.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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