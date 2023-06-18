Сегодня исполняется две недели с начала украинского наступления на юге.

Анализируем, какая ситуация на фронте сейчас, какую тактику используют Украина и Россия, оценки и прогнозы по ситуации.

Куда дошли ВСУ

За две недели результаты украинских атак следующие.

На восточном фланге - под Великой Новоселкой - украинские силы продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре деревени - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка. В серой зоне, вероятно, Новодарово и Левадное.

То есть здесь - на Времьевском выступе - продвижение украинских сил, похоже, самое большое.

При этом и здесь, судя по картам "Института изучения войны", до наиболее мощных укреплений российской обороны ВСУ еще не дошли, и бои идут, видимо, только за предполье (ниже эту оценку повторят и западные СМИ).

Вероятное направление этой атаки - село Старомлыновка, от которого открывается дорога на Мариуполь. Украинский Генштаб называет это направление Бердянским.

Собственно, около Старомлыновки и проходит наиболее мощная линия обороны на данном учатке, но чтоб до нее дойти украинская армия еще должна взять Урожайное и Старомайорское.

При этом фронт на данном направлении плюс-минус стабилен уже почти неделю. Россияне удерживают позиции и контратакуют. Правда, украинские и российские военные паблики сообщают о продвижении в последние дни в лесопосадках между Старомайорском и Новодонецком (оба города под контролем россиян), но более подробной информации нет.

То есть, какого-то глубокого прорыва тут пока нет. Попытка удара на Новодонецкое, предпринятая в первые дни наступления, не удалась - село россияне отбили.

Но, повторимся, украинские войска продолжают активно атаковать.

На других направлениях южного фронта продвижение заметно меньше.

В пределах двух километров к югу от Новоданиловки (район Орехова) и и в районе освобожденного Лобкового, где, по данным российских пабликов и представителя российских "властей" Запорожской области Рогова, украинские силы сегодня взяли под контроль село Пятихатки, хотя Киев официально пока этого не подтверждал. А ряд российских пабликов пишут, что бои там продолжается и само село, почти полностью разрушенное, уже несколько раз переходило из рук в руки.

Вероятные направления этих атак - на Токмак (оттуда открывается дорога на Мелитополь) и Васильевку (дорога на Энергодар). Собственно, удар именно по этим направлениям (а, особенно, на Токмак) изначально экспертами рассматривался как основной и потому именно здесь россияне и выстроили наиболее мощную, эшелонированную, линию обороны.

И именно здесь в первые дни наступления были крупные потери западной техники, включая танки "Леопард".

Бои на всех участках южного фронта идут крайне ожесточенные - об этом пишут и российские источники, и западные СМИ, которые цитируют украинских военных. Потери у ВСУ, согласно отчетам американской прессы, высокие, украинские атаки вызывают яростное сопротивление россиян.

Главные выводы первых двух недель

Из этой ситуации следует несколько выводов, которые можно сделать уже сейчас.

1. Наступление началось там, где и ожидалось (в том числе и ожидалось россиянами) - на юге, с явным намерением перерезать или взять под огневой контроль сухопутный коридор в Крым.

При этом на других направлениях, вопреки прогнозам, пока особого движения не замечено. Продолжается давление ВСУ на фланги около Бахмута, где есть определённое продвижение, но это направление стратегически тупиковое, так как упирается в укрепрайон Бахмута и близлежащих населенные пунктов. И даже если тут сопротивление преодолеют, то далее агломерация Лисичанск-Северодонецк, за которую тоже может закрепиться российская оборона. Хотя давление ВСУ здесь вынуждает россиян перебрасывать новые резервы на эти направления. Но и украинской армии для продолжения здесь атак нужны будут ресурсы, которые могли бы быть использованы на том же южном фронте.

Также уже почти две недели нет никаких новостей о рейдах из Украины в Белгородскую область (продолжаются лишь обстрелы населенных пунктов). Хотя многие прогнозировали, что ВСУ могут нанести удар по Белгороду. Но пока предыдущие рейды выглядели, скорее, как информационные акции с целью дискредитировать российские власти (которые, получается, не могут защитить российских граждан), а также заставить перевести резервы на защиту границы (по одной из версий, рейды прекратились после сигнала из Вашингтона, что США атаки на российскую территорию в границах 1991 года не одобряют).

Хотя, не исключено, что атаки новые все-таки готовятся. Так как цель распыления резервов российской армии с главного направления никто не отменял. Но, повторимся, для отвлекающих ударов, чтоб они выглядели убедительными, нужны довольно крупные силы ВСУ. И вопрос упирается в том, если они в резерве. И в вопрос какое количество резервов у российской армии.

2. В силу того, что контрнаступление началось там, где его россияне и ждали, выстроив глубоко эшелонированную оборону - потери украинских сил идут высокие, а каждый метр продвижения дается с большими потерями, что признают и в Украине (например, Арестович).

Также велики потери в технике, о чем также пишут западные СМИ, говоря, например, о 10% потерянных "Брэдли" (и это данные только за первые дни боев).

При этом, по результатам двухнедельных боев, на данный момент, как пишет Wall Street Journal, украинские продвижения "пока не представляют прямой угрозы основным линиям обороны России, построенным за несколько месяцев в Запорожской и Донецкой областях".

3. И Украина, и Россия зримо меняют тактику ведения боевых действий.

ВСУ, понеся высокие потери в первые дни контрнаступления теперь меньше используют тяжелую бронетехнику в первых рядах атаки - она становится лёгкой мишенью для противника в условиях насыщенности российской обороны авиацией, артиллерией и ПТУРами, а также ограниченности манёвра из-за минных полей.

Теперь украинские войска основную ставку, как заявляют российские паблики, делают на атаки штурмовыми пехотными группами при поддержке легкой бронетехники, которые пытаются незаметно подобраться к российским позициям. Именно таким образом, как пишут россияне, ВСУ смогли зайти в Пятихатки в Запорожской области. Тяжелая техника же подтягивается уже после занятия позиций.

Отмечается, что подобную тактику использовала и ЧВК "Вагнер" во время штурмовых действий в Бахмуте и Соледаре. При этом такая тактика называлась одной из причин высоких потерь "вагнеровцев".

Отметим, что сегодня Wall Street Journal косвенно подтвердил эти данные. По информации издания, украинские командиры брали паузу в атаках, чтобы найти новые способы прорваться через российские линии "без огромных потерь". И, похоже, способ, который минимизирует урон технике, был найден. Вопрос - какие потери при этом в личном составе.

Меняет тактику и Россия, пишет New York Times. Но это началось не сейчас, а за несколько месяцев до украинских контратак.

Российские войска демонстрировали "высокий уровень мастерства и снаряжения" еще в марте, сообщили украинские военные журналистам. Также россияне исправили ряд своих былых ошибок. А именно: больше не используются крупные бронеколонны, РФ насытила войска беспилотниками, практически сравнявшись в этом с ВСУ. В том числе массированно применяются фронтовые дроны-камикадзе "Ланцет".

На Западе отмечают эффективность и вертолетных ударов ракетами по украинской бронетехнике - при этом сами вертолеты Ка-52 практически даже не входят в зону украинской фронтовой ПВО (хотя, время от времени, российские вертолеты украинская армия и сбивает).

Отдельно издание коснулось российских оборонительных линий. "По словам украинских солдат, российские траншеи зачастую построены лучше, чем их украинские аналоги. Бункеры были похожи на "паутинные норы во вьетнамском стиле" и "настолько глубоки, что беспилотники их не обнаруживают".

"По словам одного американского чиновника, такие оборонительные позиции создадут огромные проблемы, и еще слишком рано судить, сможет ли Украина их преодолеть", - говорится в материале.

4. Не оправдались надежды, которые многие питали в Украине, на деморализацию российской армии из-за действий Пригожина, который ведет массированную кампанию по дискредитации командования, да и всего военно-политического руководства РФ (высказывая предположения, например, о том, что российские власти могут ударить ядерной бомбой по Белгородской области).

Пригожин действительно во многих аспектах действовал как ситуативный союзник Киева.

Так, буквально накануне начала наступления он увел ЧВК "Вагнер" с фронта в "тыловые лагеря", создав большую проблему для российского командования, которое было вынуждено направлять под Бахмут резервы.

Кроме того, он активно продвигал те же тезисы, что и "Русский добровольческий корпус" относительно его акций в Белгородской области. О том, что российская власть и армия не могут защитить свой регион. Тем самым как бы побуждая перебрасывать туда резервы.

Ну и в целом его публичные заявления о "тупом командовании", о том, как "бездарные генералы губят русских солдат" и "устроили геноцид русского народа" и многие другие в том же духе, которые массированно распространялись близкими к Пригожину телеграмм-каналами и СМИ, безусловно, не усиливали боевой дух российской армии.

Причину такого поведения Пригожина уже анализирует ряд российских политически пабликов, которые пишут, что для него не выгодны успехи российской армии, так как в таком случае, минобороны РФ покажет, что может справляться и без ЧВК "Вагнер". И, наоборот, Пригожину были бы выгодны успехи украинской армии, так как это подтвердило бы правильность его слов о крайнем плохом положении дел в армии РФ и резко увеличило бы вес и ЧВК "Вагнер", и Пригожина, который смог бы добиться смены руководства МО РФ.

Но, по крайней мере, пока, активность Пригожина не привела к каким-то видимым последствиям в виде критического снижения морального духа российской армии. Россияне обороняются достаточно упорно и не бегут со своих позиций, в отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области.

Впрочем, Пригожина продолжает увеличивать градус конфронтации с минобороны РФ. На этот раз на теме приказа Шойгу о необходимости заключения договоров "добровольческих формирований" (в том числе и ЧВК "Вагнер") с МО. И каким образом по итогу разрешится этот конфликт и к каким последствиям приведет пока не очень понятно (варианты "Страна" анализировала здесь).

Прогнозы

На Западе и в предыдущие дни, и сегодня давали достаточно осторожные оценки тому, чего ждать от нынешней ситуации.

Общий посыл - "легкой прогулки" для ВСУ не будет, и исход битвы далеко не предопределен.

Газета Washington Post на основе бесед с экспертами делает вывод, что Украина вряд ли добьется стремительных успехов в контрнаступлении.

"Более чем через неделю после начала широко разрекламированного контрнаступления Украины, которое, по словам Киева и его западных сторонников, отбросит российских оккупантов к линиям до вторжения, появились признаки того, что Украина вряд ли добьется молниеносных успехов, как прошлой осенью в Харьковской и Херсонской областях", – говорится в публикации.

Издание приводит мнение экспертов, что военные неудачи России в прошлом году создали неправильное представление о ее слабости. "Наступательные операции гораздо сложнее, и наступающие армии несут гораздо больше потерь, чем обороняющиеся. Теперь прошлогодние роли поменялись местами, и Украина пытается атаковать", – говорится в публикации.

"Россияне воюют на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, плюс у них больше беспилотников, и в этом аспекте на данный момент они ничем не хуже ВСУ", - заявил военный аналитик Ян Матвеев.

Россия потратила не менее семи месяцев на подготовку к этому потенциально решающему этапу войны - на подготовку резервов, артиллерийскую и авиационную поддержку, накопление боеприпасов и горючего, и приобретение большего количества дронов.

Масштабная сеть обороны, безусловно, имеет слабые места, которые пытаются нащупать ВСУ. Но "линия Путина" уже "замедляет наступательные операции и создает узкие места для украинской армии, вынуждая ее пытаться прорваться на узких путях, что позволяет России перегруппироваться и нацелиться точнее".

Президент Чехии - в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО - Петер Павел заявил, что ВСУ в текущем году имеют только одну возможность провести контрнаступление.

"Я сказал, что у них есть один шанс в этом году, так как, если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное (для исхода конфликта) контрнаступление по объективным причинам не получится", - сказал Павел.

По итогам действий ВСУ в текущем году, по его словам, могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки до будущего года - когда Украине удастся собрать новые силы для дальнейшего контрнаступления.

О том, что в случае тупика в наступлении становится все более вероятным исходом начало переговоров или же та или иная форма заморозки войны, писали и американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Впрочем, это лишь впечатления от первых шагов контрнаступления, которые пока не увенчались прорывом и каким-то стратегически значимым успехом. И в случае достижения такого успеха, оценки могут стать более оптимистическими.

От спикеров, близких к украинской власти, такой оптимизм звучит уже сейчас. Бывший советник Банковой Алексей Арестович уверен, что ВСУ "ещё ничего всерьез не начинали".

"Силы обороны перемалывает оборону противника, нанося ему такие потери, что в российских военных штабах хватаются за голову. Они понимают куда это всё движется, но ничего поделать не могут. Эта сложная фаза нашего контрнаступления ещё какое-то время продлится, после чего оборона противника начнет хрустеть. Там её и проломят наши ударные подразделения, находящиеся в резерве", - заявил Арестович вчера вечером в эфире у Марка Фейгина.

О больших потерях российских войск в оборонительных боях на юге пишет и британская разведка в своем последнем отчете.

Посыл о том, что ВСУ пока еще не вводили в бой своих основных сил, активно продвигает Банковая, спикеры которой говорят, что насчет результатов наступления нужно потерпеть и они могут появиться не так уж и быстро. И ряд западных аналитиков также согласен с ним. Но мнение это не превалирующее, поскольку с фронта приходят новости о крайне ожесточенных боях, которые уже мало похожи на "разведку боем".

В любом случае в ближайшие недели наступательные действия ВСУ продолжатся. И их итог, во-многом, и определит дальнейший ход войны или формулу, по которой ее завершат.