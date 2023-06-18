На правобережной части Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются 6 населенных пунктов. При этом на левом берегу Херсонщины, оккупированном россиянами, затоплены 17 населенных пунктов.

Об этом сообщает ГСЧС в своем телеграм-канале.

Сообщается, что на Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксированный уровень 0,7 м.

По данным спасателей, из Херсонской области были эвакуированы 2783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных.

Кроме того, за сутки откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов. С момента начала работ уже откачали 107 тыс. тонн воды из 413 домов и подвалов.

В Николаевской области частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе. За сутки откачано 426 куб. воды с территории 21 домовладения. С начала работ откачано 2 тыс. 216 куб. воды из 130 домовладений. Эвакуированы 832 человека, в том числе 165 детей.

Ранее мы писали, что в сети появились фото практически обмелевшего Каховского водохранилища.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пострадавшие от наводнения после подрыва каховской дамбы смогут получить от государства 5 тысяч гривен единоразовой помощи.