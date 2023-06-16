В Сети появились фото практически обмелевшего Каховского водохранилища.

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.

На фото можно заметить, что на огромных участках водохранилища отсутствует вода. Вместо нее - лишь грязь и ил.

Кроме того, компания Maxar опубликовала свежие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС.

На фото за 16 июня 2023 года можно подробно увидеть уничтоженную плотину.

Также компания публикует снимок речного терминала "Нибулон" в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Раньше его территория была затоплена. На свежем фото видно, что вода оттуда отошла.

Ранее мы публиковали видео, как обмелело Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала.

А в Запорожье после обмеления Днепра из-за разрушения Каховской дамбы открылись остатки старого моста с правого берега на остров Хортица. По ним можно дойти до середины Днепра.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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