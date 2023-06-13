Со вчерашнего дня прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище. Причина - он опустился ниже уровня датчиков.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго".

"Специалисты "Укргидроэнерго" совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями.

Ранее заявлялось, что уровень воды падает по 5 сантиметров в час. Последнее сообщение о глубине водохранилища в районе Никополя - 9,04 метра по состоянию на 12 июня.

Напомним, вчера появились спутниковые снимки, показывающие уровень обмеления притока в охлаждающий пруд Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что на берегах вблизи Каховского водохранилища обнажились горы мусора, которые раньше скрывались под водой. Волонтеры собирают команды неравнодушных людей, которые пытаются очистить побережье.

Также Минздрав призывает не купаться в водоемах Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей из-за прорыва Каховской дамбы, в том числе и в Черном море.