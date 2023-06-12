Украинцев призывают не купаться в водоемах Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей из-за прорыва Каховской дамбы. То есть, получается, и в Черном море.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также людей просят не использовать неочищенную воду в бытовых целях, не поить ею животных и не ловить там рыбу.

Использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся в соцсетях информацию о распространяющейся эпидемии холеры.

Напомним, на дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. Также в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок. В МОЗ призывают не пить воду из колодцев и ограничить употребление воды из непроверенных источников.

Также экологи рассказали, почему прорыв дамбы по всем признакам является экоцидом. И предупредили, что данная катастрофа может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.