Из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде - ООН
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.
Об этом он сообщил в интервью Associated Press.
В это число входят жители как подконтрольных Киеву, так и захваченных РФ территорий.
Ранее об этой проблеме заявили на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек. Было эвакуировано 2620 человек, включая 160 детей, погибли 4 человека, а 11 человек получили травмы во время обстрела при эвакуации
Также "Страна" писала, что после подрыва Каховской ГЭС для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.
Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Военно-политическую ситуацию в своем блоге анализировала Олеся Медведева.