Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Об этом он сообщил в интервью Associated Press.

В это число входят жители как подконтрольных Киеву, так и захваченных РФ территорий.

Ранее об этой проблеме заявили на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек. Было эвакуировано 2620 человек, включая 160 детей, погибли 4 человека, а 11 человек получили травмы во время обстрела при эвакуации

Также "Страна" писала, что после подрыва Каховской ГЭС для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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