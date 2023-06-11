Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже десяти метров - до 9,35 м. За сутки уровень снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на 7 метров.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго".

В Херсоне вода спала на 54 сантиметра в последние сутки и составляет 4,18 метра. Средний показатель отлива - 4-5 сантиметров в час.

На участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Напомним, в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС течением несет мины и боеприпасы. Также мы писали, что нормальный уровень воды в водохранилище - 14,5-16 м. При критическом снижении уровня воды начнется мор рыбы и птиц, без воды могут остаться многие города и населенные пункты, под угрозой окажется Запорожская АЭС - вплоть до риска ядерной катастрофы.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Военно-политическую ситуацию в своем блоге анализировала Олеся Медведева.