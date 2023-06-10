На участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Об этом сообщают "Схемы".

Журналисты проанализировали спутниковые снимки, сделанные после разрушения плотины Каховского водохранилища.

Сравнив фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 можно увидеть артефакты, указывающие на заиливание или обмеление участков реки Днепр возле истоков Северо-Крымского канала.

От своих источников "Схемы" получили видео, снятое у начала Северо-Крымского канала. На нём видно, что вода из Днепра в канал практически уже не уходит.

Тем временем появилось видео состояния Каховского водохранилища до и после разрушения дамбы ГЭС. Масштабы его обмеления колоссальны.

Напомним, в начале войны Россия подорвала дамбу, которая блокировала поставки воды в Крым.

Вода устремилась в Северо-Крымский канал, а через неделю российские СМИ сообщили, что днепровская вода самотеком дошла до Армянска.

Вскоре в Крыму заявили, что Северо-Крымский канал полностью заполнился водой.

В Госэкоинспекции подтвердили, что вода по каналу пошла в Крым и заявили о краже водных ресурсов россиянами.