В Северо-Крымский канал поступает всё меньше воды из Днепра. Видео
На участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.
Об этом сообщают "Схемы".
Журналисты проанализировали спутниковые снимки, сделанные после разрушения плотины Каховского водохранилища.
Сравнив фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 можно увидеть артефакты, указывающие на заиливание или обмеление участков реки Днепр возле истоков Северо-Крымского канала.
От своих источников "Схемы" получили видео, снятое у начала Северо-Крымского канала. На нём видно, что вода из Днепра в канал практически уже не уходит.
Тем временем появилось видео состояния Каховского водохранилища до и после разрушения дамбы ГЭС. Масштабы его обмеления колоссальны.
Напомним, в начале войны Россия подорвала дамбу, которая блокировала поставки воды в Крым.
Вода устремилась в Северо-Крымский канал, а через неделю российские СМИ сообщили, что днепровская вода самотеком дошла до Армянска.
Вскоре в Крыму заявили, что Северо-Крымский канал полностью заполнился водой.
В Госэкоинспекции подтвердили, что вода по каналу пошла в Крым и заявили о краже водных ресурсов россиянами.