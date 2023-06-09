Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей Николаева меньше обсуждать тему о том, когда в областном центре возобновится подача питьевой воды в краны.

Об этом губернатор Николаевской области сказал в эфире телемарафона.

"Я буду просить вообще меньше уделять внимания этому вопросу, потому что мы это обсуждаем, а через время россияне разбомбили нашу подстанцию, из которой мы забирали воду. То есть мы обсуждаем это, а затем россияне стреляют в подстанцию. То есть мы вредим этим вопросам в информационном поле", – пояснил Ким.

Напомним, с питьевой водой в Николаеве начались большие проблемы с апреля прошлого года, когда в ходе боев повредили водовод из Днепра.

На днях в городе заявили о трудностях с водоснабжением из-за "технической проблемы" на насосных станциях.

Тем временем в Никополе, который находится выше разрушенной Каховской ГЭС по течению Днепра, ввели режим жесткой экономии питьевой и технической воды.

А глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что воды в городе осталось на полтора месяца.