В Николаеве сообщают о проблемах с водоснабжением со вчерашнего дня из-за "технической проблемы" на насосных станциях.

Об этом информирует водоканал.

Местами воды нет вообще, местами она идет с пониженным давлением. Для горожан публикуют адреса, где можно бесплатно набрать воду из скважин.

Как мы писали, 29 мая над Николаевской областью сбили три "Шахеда" во время ночной атаки РФ.

При этом, по данным главы Николаевской ОВА, большая часть жителей Николаевской области вернулась домой после начала войны.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.