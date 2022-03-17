Украина подтверждает, что Россия установила контроль над Северо-Крымским каналом и пустила воду в Крым. При этом Госэкоинспеция заявляет о краже ресурсов оккупантами на сумму в 620 млн грн.

По данным Госэкоинспеции, водозабор водозабор осуществляется из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр с пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки).

"Страной-агрессором 24 февраля 2022 были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля Россия подорвала дамбу, которая блокировала поставки воды в Крым. С того дня Северо-Крымский канал все больше наполнялся водой из Днепра.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.