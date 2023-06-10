Уровень воды в Днепре в окрестностях Херсона продолжает снижаться. При этом Каховское водохранилище мелеет гораздо быстрее.

Видео об этом публикуют местные жители в соцсетях.

С утра уровень воды ниже дамбы взорванной Каховской ГЭС упал еще на 11 сантиметров и на сегодняшний день составляет около 4,6 метра.

За этот же период уровень воды в Каховском водохранилище снизился на 35 сантиметров до отметки 10,07 метра (средний показатель отлива составляет 5-6 сантиметров в час).

По прогнозам специалистов, имеющаяся динамика будет сохраняться в течение 6-7 дней.

"По предварительным прогнозам, даже при срабатывании до нулевой отметки, на месте Каховского водохранилища останется русло реки Днепр шириной до 1 километра и глубиной 6-7 метров", - заявили в "Укргидроэнерго".

Напомним, по имеющейся информации, из затопленных 35 населенных пунктов на правом берегу Херсонской области вода отступает.

"Страна" также сообщала, что со времени подрыва дамбы Каховское водохранилище потеряло более трети воды.

Суммарный ущерб после подрыва Каховской ГЭС превысил 55 млрд грн.