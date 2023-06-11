Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС склады оружия армии РФ на левом берегу Херсонской области были смыты водой.

Об этом она заявила в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, вооружение и минные снаряды со складов оккупантов смывает течением в море и к берегам.

Сообщается, что российские войска установили несколько линий обороны на левом берегу, включая минные заграждения.

"На протяжении 5-15 километров этой полосы, которая была затоплена, находились их склады боеприпасов. Все это теперь разбросано по зоне наводнения и может представлять опасность", - сообщила Гуменюк.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. Из-за подрыва Каховской ГЭС минимум четверо погибших и 27 человек считаются пропавшими без вести.

Тем временем война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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