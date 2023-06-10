Молдова направит Украине помощь на сумму 4,2 млн леев (215 тысяч долларов) для ликвидации экологических и гуманитарных последствий Каховской катастрофы.

Об этом сообщает молдавское издание "Newsmaker" со ссылкой на решение Национальной комиссии чрезвычайных ситуаций Молдовы.

В партию гуманитарной помощи войдут станции для откачивания воды, надувные лодки, продукты питания и оборудование, что необходимо гражданскому населению для облегчения последствий наводнения.

Оборудование предоставят из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов Молдовы.

Напомним, Бельгия выделила Украине 1,5 млн евро на дизель-генераторы для преодоления последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

В МАГАТЭ также обещали помочь украинцам, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.

Ранее "Страна" сообщала, что катастрофа в Новой Каховке может привести к обширному химическому и бактериологическому загрязнению.

В настоящее время после каховской катастрофы в Чёрное море у Одессы выносит мусор, трупы животных и мины из Днепра.