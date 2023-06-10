Молдова предоставит Украине помощь для ликвидации последствий каховской катастрофы
Молдова направит Украине помощь на сумму 4,2 млн леев (215 тысяч долларов) для ликвидации экологических и гуманитарных последствий Каховской катастрофы.
Об этом сообщает молдавское издание "Newsmaker" со ссылкой на решение Национальной комиссии чрезвычайных ситуаций Молдовы.
В партию гуманитарной помощи войдут станции для откачивания воды, надувные лодки, продукты питания и оборудование, что необходимо гражданскому населению для облегчения последствий наводнения.
Оборудование предоставят из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов Молдовы.
Напомним, Бельгия выделила Украине 1,5 млн евро на дизель-генераторы для преодоления последствий катастрофы на Каховской ГЭС.
В МАГАТЭ также обещали помочь украинцам, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.
Ранее "Страна" сообщала, что катастрофа в Новой Каховке может привести к обширному химическому и бактериологическому загрязнению.
В настоящее время после каховской катастрофы в Чёрное море у Одессы выносит мусор, трупы животных и мины из Днепра.