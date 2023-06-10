Правительство Бельгии выделит Украине 1,5 миллиона евро на приобретение генераторов для украинских областей, пострадавших от террористической атаки на Каховскую ГЭС.

Об этом сообщает министерство энергетики Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность правительству Бельгии за быстрое решение и помощь, которая позволит энергетикам более оперативно справиться с последствиями наводнения. Он подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку своих партнеров в эти непростые времена.

Соглашение о предоставлении генераторов было достигнуто на заседании совета министров стран Организации экономического сотрудничества и развития, где Герман Галущенко и министр энергетики Бельгии Тина Ван дер Стратен достигли согласия по этому вопросу. Ранее Бельгия уже направила в Украину четыре груза гуманитарной помощи, включающей оборудование весом более 36 тонн.

В МАГАТЭ также обещали помочь украинцам, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн.

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