В Минздраве опровергли слухи об эпидемии холеры на затопленных территориях
Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опровергает появившуюся в соцсетях информацию о распространяющейся эпидемии холеры.
Об этом говорится на странице МОЗ в Facebook.
Вместе с тем ведомство предупреждает, что на затопленных территориях "могут возникнуть болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера".
"Вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно – и загрязнение колодцев", – говорится в сообщении.
"Холера распространяется через загрязненную воду и еду. Она приводит к сильной диарее, которая может вызвать резкое обезвоживание организма. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов. В случае появления признаков острой кишечной инфекции не ждите развития заболевания – немедленно обратитесь к врачу", – предупреждает ведомство.
Медики также назвали симптомы холеры и рассказали, как избежать инфекции.
К признакам заболевания холерой относятся:
- частая диарея (до 10 и больше раз в сутки);
- рвота;
- боль в животе.
Чтобы защититься от холеры, необходимо:
- не пить и не использовать сырую воду;
- избегать контакта с загрязненной водой;
- мыть руки, овощи и фрукты только водой из проверенных источников;
- есть только хорошо прожаренные мясо и рыбу.
Напомним, ранее одесские власти предупредили людей о риске заражения холерой при контакте с водой после прорыва дамбы Каховской ГЭС.
Также о возможной вспышке холеры в районе затопления сообщила "Стране" доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко.