Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опровергает появившуюся в соцсетях информацию о распространяющейся эпидемии холеры.

Об этом говорится на странице МОЗ в Facebook.

Вместе с тем ведомство предупреждает, что на затопленных территориях "могут возникнуть болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера".

"Вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно – и загрязнение колодцев", – говорится в сообщении.

"Холера распространяется через загрязненную воду и еду. Она приводит к сильной диарее, которая может вызвать резкое обезвоживание организма. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов. В случае появления признаков острой кишечной инфекции не ждите развития заболевания – немедленно обратитесь к врачу", – предупреждает ведомство.

Медики также назвали симптомы холеры и рассказали, как избежать инфекции.

К признакам заболевания холерой относятся:

частая диарея (до 10 и больше раз в сутки);

рвота;

боль в животе.

Чтобы защититься от холеры, необходимо:

не пить и не использовать сырую воду;

избегать контакта с загрязненной водой;

мыть руки, овощи и фрукты только водой из проверенных источников;

есть только хорошо прожаренные мясо и рыбу.

Напомним, ранее одесские власти предупредили людей о риске заражения холерой при контакте с водой после прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Также о возможной вспышке холеры в районе затопления сообщила "Стране" доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко.