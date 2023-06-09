Одесские власти предупреждают людей о риске заражения холерой при контакте с водой после прорыва каховской дамбы. Об этом, в частности, заявил глава Белгород-Днестровской райадминистрации Григорий Мельниченко.

Он отмечает, что в воду попало много заразы, а потому есть большая вероятность появления в воде палочки холеры. Он призвал граждан даже чистить зубы только кипяченой водой, не купаться в водоемах, мыть все продукты.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что пока вспышка не зафиксирована, но тоже призвал соблюдать меры предосторожности. При том свое заявление он подал как опровержение фейков и непроверенной информации.

Мельниченко решил ему ответить, намекнув на возможную причастность Братчука к коррупционным скандалам в Одесской ОВА, из-за которых было задержано несколько топ-чиновников.

"Братчук прокомментировал мой пост и говорит что все подконтролем и паниковать еще рано, будто беды еще не произошло... Ну-ну. 23 февраля 2022 года нам тоже говорили что войны не будет... У нас всегда все скрывают: коррупции у нас нет, гуманитарные, бюджетные средства и прочее никто не разворовывает, а потом скачут, что все пропало.

Хочу напомнить, что почти все руководство прошлой Одесской военной администрации с позором уволено и находится под следствием. Братчук видел весь беспорядок и коррупцию, которая процветала почти год во время войны в Одесской области, но молчал и только занимался самопиаром. Поэтому Братчуку я лично не доверяю", - заявил Мельниченко.

Ранее Херсонские власти сообщили, что вода в городе пригодна к употреблению.

Также мы писали о том, что Каховское водохранилище стремительно мелеет после разрушения дамбы.