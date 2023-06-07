Укрзализныця расширяет свою сеть сообщения, назначив дополнительный поезд №248/247 по маршруту Одесса - Киев, который пустят с 11 июня.

Поезд будет курсировать из Одессы в Киев по вторникам, четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении - из Киева в Одессу - по понедельникам, средам и пятницам.

Поезд №248/247 будет отправляться из Одессы в 17:11 и прибывать в Киев в 8:53.

Обратно из Киева поезд стартует в 17:14 и достигает Одессы в 9:12.

В сообщении "УЗ" сказано, что новое сообщение открывает возможность для жителей Черкасс, Балты, Любашевки, Первомайска-на-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций встретиться с Одессой и Киевом.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныцы", на официальном сайте компании, через чат-боты и в кассах на вокзалах.

Напомним, в Одессе заявили об отмене курортного сезона этим летом.

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